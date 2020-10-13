«Все оболгано и извращено»: Шульженко из больничной палаты обвинила Тарзана и Королеву в клевете

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Татьяна Меркер
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Любовница стриптизера уверяет, «из ее жизни сделали балаган» по вине звездных супругов.

Фото, видео: Instagram @anastasiya.shulzhenko

Любовница Тарзана — Анастасия Шульженко не дает общественности забыть о собственной персоне. После скандала с украденными украшениями у Наташи Королевой она обвинила бывшего возлюбленного в нанесении ей увечий и даже написала на Сергея Глушко заявление в полицию.

Теперь начинающая актриса пытается разыграть роль некогда любимой, а ныне брошенной любовницы властного мужчины. В своем микроблоге в Instagram девушка не забывает демонстрировать свои душевные и физические терзания.

Накануне Шульженко опубликовала фотографию из больничной палаты, где она лежит под капельницей, с полным отсутствием макияжа и явно болезненным видом. В комментариях под снимком она разразилась обвинениями в адрес звездной четы, «по вине которых из ее жизни сделали балаган».

Instagram @anastasiya.shulzhenko

«У меня не осталось ничего личного, все на потребу публике, все оболгано и извращено. В борьбе за свое доброе имя я потеряла все здоровье. За что я так тяжело сейчас расплачиваюсь?! За полтора года счастья?! Как может мужчина, сильный, нежный, вдруг превратиться в человека, третирующего тебя, в преследующего тебя гонителя?!» — написала любовница стриптизера.

Анастасия принялась уверять, что ее оклеветали, обвинили в воровстве и «совращении» чужого мужа, которого супруга в конечном счете решила простить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие травмы получила Шульженко от встречи с Сергеем Глушко в его гримерке.

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