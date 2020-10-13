Ушел домой с прядью в трусах: звезда «Холопа» объяснила, почему артистам не стоит врать женам

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Татьяна Меркер
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Ольга Дибцева рассказала уморительный случай, который произошел с ней и ее «страстным» коллегой на съемках.

Ушел домой с прядью в трусах: звезда «Холопа» объяснила, почему артистам не стоит врать женам

Фото: Instagram @dibulik

Актриса кино и телевидения Ольга Дибцева решилась, не называя имен, поведать фолловерам своего Instagram-аккаунта о «запоминающейся» постельной сцене, которую ей повезло играть с очень страстным коллегой по цеху. Историю артистка написала в посте под одной из своих фотографий.

Звезда фильма «Холоп» рассказала, что ее напарник слишком нервничал и юлил перед тем, как войти в кадр. Оказалось, что сниматься в постельной сцене с Дибцевой ему запретила ревнивая жена. Мужчина решился поступить «профессионально» — обмануть супругу, авось не увидит фильм в прокате. Но не дремала и карма — актер поплатился за вранье буквально этим же вечером.

«В порыве страсти, когда он вырывал мне приклеенные пряди, одна из них попала ему в трусы, и с ней он ушел домой. И эту прядь обнаружил не он сам, а его ревнивая жена. Вот, что бывает, когда врешь жене», — написала актриса.

 
 
 
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Публикация от Ольга Дибцева (@dibulik)

Поклонники пришли в восторг от уморительной истории и предложили своей любимице ввести постоянную рубрику, где она бы рассказывала актерские байки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Пресняков раскрыл новые подробности разрыва с Орбакайте.

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