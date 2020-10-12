«Не святой»: Пресняков раскрыл новые подробности разрыва с Орбакайте

Музыкант и певец Владимир Пресняков признался, что винит в расставании с Кристиной Орбакайте только себя. О том, почему отношения, длившиеся десять лет, дали трещину, он рассказал в эфире передачи «Судьба человека».

Пресняков считает, что в их паре происходила борьба двух лидеров, и в силу молодости он просто не был готов трудиться ради сохранения трепетных чувств.

«Я не соблюдал божественные истины, которым мужчина учится, к сожалению, только годам к сорока. Дай бог к 35. Надо понимать, что любовь — это работа. Не должен близкий человек видеть таким тебя, какой ты на самом деле. Потому что ты ужасен. Надо вместе работать над любовью. Я не был готов, что человек, с которым ты вместе, пойдет в другую сторону. У нее появились новые друзья. Быстро все произошло. Все куда-то разрушилось. Я не мог дозвониться до нее сутками. Для меня это была трагедия. Мы потом начали встречаться раз в полгода. Это уже была не семейная жизнь. Да и я был не святой человек, заряжал по полной», — поделился Пресняков.

РИА Новости / К. Карташьян

По мнению артиста, он перестал играть роль мужа для Орбакайте, а стал для нее скорее другом или даже отцом. Он уверен, что тогда быть спокойнее и разумнее для него было просто невозможно, а потому — роман с певицей был обречен.

У Преснякова и Орбакайте есть общий сын Никита, который не так давно женился на модели Алене Красновой. Пара не устает радовать поклонников романтическими видео с их свиданий.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото беременной жены Преснякова Натальи Подольской.