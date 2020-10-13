В РФПИ рассказали, что нужно для обеспечения вакциной всего мира

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о планах компании в отношении «Спутника V». Как заявил директор инвестиционного фонда в интервью американскому телеканалу CNN, они намереваются выпустить достаточное количество вакцины от COVID-19, чтобы обеспечить ею весь мир.

По словам Дмитриева, российских мощностей достаточно, чтобы обеспечить препаратом граждан РФ. Чтобы вакцины хватило всему миру, необходимо запустить производство в других странах.

«Вот почему нам нужно наладить производство в Индии и Бразилии, чтобы произвести достаточно для всего мира», — отметил глава РФПИ.

Дмитриев также особо подчеркнул, что российский «Спутник V» будет одним из наиболее исследованных препаратов в мире. Директор инвестиционного фонда при этом добавил, что если бы российские ученые не верили в эффективность вакцина, то ее бы не предлагали открыто испытать по всему миру.

В настоящее время в России вакцинацию прошли уже более 12 тысяч человек. Клинические испытания ведутся в Белоруссии и Венесуэле. Накануне, 12 октября, «Спутник V» был отправлен в ОАЭ. Также есть вероятность, испытания российской вакцины в течение этой недели могут стартовать в Индии.

Между тем на Западе коронавирус продолжает набирать обороты. Как ранее сообщал 5-tv.ru, своеобразный антирекорд был поставлен 12 октября во Франции. Там за сутки COVID-19 был выявлен почти у 27 тысяч человек.