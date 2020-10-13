Сделан очередной шаг для признания российской вакцины в мире: Спутник V начали испытывать в ОАЭ

Первую в мире вакцину от коронавируса, российский препарат «Спутник V» начали испытывать в Объединtнных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

О политической важности начинания говорит тот факт, что в понедельник в Кремль позвонил наследный принц Абу-Даби. Эмираты — партнер Российского фонда прямых инвестиций, РФПИ продвигает отечественные проекты, в данном случае вакцину, по всему миру.

О значении «арабского этапа» испытаний для медицины и для экономики расскажет Виктор Синеок.