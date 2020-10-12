Антирекорды Франции: за сутки COVID-19 выявлен у почти 27 тысяч человек

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Из общего числа инфицированных коронавирусной инфекцией с начала пандеммии больше всего выявлено в США, Индии и Бразилии.

Фото, видео: www.globallookpress / Britta Pedersen; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

А в мире число заразившихся коронавирусом превысило 37 миллионов человек. Больше всего инфицированных — в США, Индии и Бразилии.

Антирекорды бьет Франция — почти 27 тысяч случаев за сутки. Таких цифр не было даже во время весеннего пика заболевания. В стране закрыты все бары. Серьезно ограничено проведение спортивных мероприятий.

А Дональд Трамп тем временем заявил, что полностью здоров и готов продолжить предвыборную кампанию. Сегодня он собирается посетить Флориду. В Белом доме также хотят провести второй раунд теледебатов между Трампом и Байденом. Их отменили на прошлой неделе из-за коронавируса, который диагностировали у американского президента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что основатель Microsoft Билл Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом раз и навсегда.

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