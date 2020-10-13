Сексологи и психиатры в ходе прямого эфира ФАН подвергли обсуждению влияние на российское общество фильмов для взрослых. Тема порнографии в нашей стране довольно табуирована и, несмотря на это, насчитывается достаточное количество потребителей данного контента. Причем для многих соотечественников просмотр пикантных фильмов уже является не просто разовым развлечением, а частью жизни.

За «потребление» порнографии, в отличие от ее производства и распространения, в РФ наказания законодательством не предусмотрено. Только специальному эксперту под силу определить подпадает видео под категорию фильмов для взрослых или нет. По сути, такая оценка имеет субъективный характер, так как один человек может расценить видео как эротическое, а другой — как порно. В настоящее время «взрослый» контент, который пользуется спросом у россиян, изготавливается только в Европе и США.

Известный врач-сексолог Александр Полеев уверен, что помимо положительных моментов — стимулирование застенчивых россиян к активной сексуальной жизни, просмотр порнографии вполне может привести к зависимости.

«Какая-то часть мужчин становится зависимыми. Они просматривают порно по пять раз в неделю и по несколько часов занимаются мастурбацией. <…> На этом заканчивается их психическое развитие, карьерный рост и возникают проблемы создания семьи. Часто порнофилами становятся молодые мужья, которые разочаровались в семейной жизни. Семьи разрушаются, создать новую семью или пару уже не получается. Порнофилия — это незаметная болезнь», — констатирует Александр Полеев.

Точку зрения профессора Московского института психоанализа поддержала клинический психолог и сексолог Елена Перелыгина. Она отметила, что порнография наносит российской молодежи ощутимый ущерб. Специалист считает, что юноши во время начальных периодов становления сексуальности переживают опыт с виртуальными женщинами. В результате они фиксируются на этом и в дальнейшем вывести их в реальную жизнь крайне сложно.

«Они приходят на прием в 30 лет девственниками. Они уже пережили большой опыт, но в виртуальной сфере. А создавать семью и рожать детей для них проблема», — сказала Елена Перелыгина.

Кроме того, что любители порно имеют психологическую зависимость от просмотра данной категории видео, они оказываются не способными даже при желании завязать отношения с женщиной.

Через призму психолога это объясняется тем, что мужчина, привыкший к гипертрофированному контенту, сталкивается с «суровыми» реалиями. В частности, с массой запахов, щетинками, неровностями кожи и другими нюансами. Эти естественные вещи становятся препятствием на пути к привычному способу получения удовольствия.

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