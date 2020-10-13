Есть звезды, дети которых во всем повторяют их судьбу. А есть такие, кто отличается от них и внешне, и поведением. Какие представители российского шоу-бизнеса столкнулись с нежеланием детей соответствовать их образу?

Instagram @safronov_nikas

Сын известного художника Никаса Сафронова Лука Затравкин с детства отличался внушительным весом. Когда будущий пианист набрал 158 килограммов, отец взял его похудение в свои руки и посадил на жесткую диету. Вкупе с регулярными занятиями спортом это дало отличные результаты — Лука похудел и в таком образе стал многим напоминать молодую версию звездного отца. Но его самого это не устроило.

В итоге он снова стал переедать и после фееричного похудения не менее быстро вновь набрал вес. Сейчас исполнитель весит около 240 килограммов, но считает себя счастливым. Он не стесняется демонстрировать свое тело, а к критике и казусам со своей персоной относится с юмором.

Это помогло Затравкину завоевать любовь поклонников не только за свой талант в музыке. Фанаты часто защищают его от нападок хейтеров в сети, пишут «Аргументы и факты».

Лидия Чистякова

Instagram @lidus_music

Дочь Глюкозы Лидия Чистякова в свои 13 лет не боится быть другой. Она родилась в богатой семье певицы и бизнесмена, с детства воспитывалась на классической музыке и танцах. Но вместо этого предпочла совсем другой жанр музыки для собственного творчества. Свою ипостась для исполнения песен она назвала LIDUS.

Внешне девочка тоже не боится экспериментировать. Если Наталья Ионова (Глюкоза — Прим. ред.) давно прошла стадию бунтарства и предпочитает женственные наряды и светлые локоны, то дочка постоянно экспериментирует. Она уже не раз красила волосы в разные цвета и даже брила голову наголо.

Мнение о Лидии в сети разделились. Кто-то хвалит ее за смелость и самостоятельность в принятии решений. А другие полагают, что она так пытается получить больше внимания родителей.

Татьяна Плаксина

Instagram @tatiana_plaksin_

Дочь королевы шансона Любови Успенской Татьяны Плаксиной сейчас у всех на слуху. В последнее время единственная наследница певицы ведет себя все более неадекватно. Она ругает мать за все подряд, винит ее в детских обидах, устраивает странные перфомансы, показывается в сети обнаженной или попадает на видео в странном состоянии.

Многие считают, что виной тому полученная ею травма — Татьяна попала в аварию на велосипеде в Коста-Рике, долго восстанавливалась, пережила ужасную боль и потерю зубов. Возможно, это стало триггером и для изменения в ее психике.

Сама Успенская недавно говорила, что у дочери проблемы с наркотиками. А Плаксина заявила, что мать не помогает ей деньгами с восстановлением зубов, хотя все было совсем наоборот. Девушка уехала в США к своему отцу, но и оттуда не устает постоянно подкалывать мать и всячески доказывать, как ей не нравится все в певице.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Успенской назвала свою мать «монстром» после фото в ее платье.