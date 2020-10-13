По описанию к фотографии можно понять, что последний раз Тимур и Анна выбирались на Мальдивы десять лет назад.

«Твое лицо, когда увез жену на Мальдивы. Ее лицо, когда последний раз ты увозил ее на Мальдивы 10 лет назад», — написал Родригез.

Instagram @trodriguezzz

На селфи видно, что артист и его жена довольны отдыхом. Супруги позируют на фоне чистого белого песка и океана, который уходит в горизонт. Поклонников звезды поразила внешность его возлюбленной, которая уже успела красиво загореть.

Фолловеры отметили, что у артиста «очень красивая жена» и вообще они прекрасная пара.

Тимур Родригез и Анна Девочкина женаты уже 13 лет. В браке они воспитывают двоих сыновей.

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