Пригожин отругал Соседова за высказывание о доходах Прилучного

Продюсер Иосиф Пригожин обрушился с критикой на музыкального критика и шоумена Сергея Соседова за его высказывания на тему больших гонораров актера Павла Прилучного. В интервью изданию «НьюИнформ» Пригожин заявил, что Соседову следовало бы обсудить роли, принесшие успех актеру, а не лезть в его кошелек.

На передаче «Звезды сошлись» журналист узнал, сколько в месяц зарабатывает Прилучный и был возмущен, посчитав гонорары звезды завышенными.

«Кто такой этот Прилучный? Я вообще не знаю, кто это. Это не Иннокентий Смоктуновский, не Олег Борисов. За что ему платят такие деньги, и кто платит? Почему инженеры, врачи, которые в пандемию работают, копейки имеют? А какие-то Прилучные и не пойми кто зарабатывают такие деньги. Это возмутительно!» — сказал Соседов.

ТАСС / Новодережкин Антон

В ответ на это Иосиф Пригожин разразился праведным гневом и призвал критика к порядку. Он отметил, что не все богатые люди — воры и жулики, что артисты много зарабатывают, потому что своим участием в проектах обеспечивают фильмам и сериалам основную выручку. К тому же фильмы с участием Павла Прилучного есть даже на портале Netflix.

«Все творческие люди во всем мире зарабатывают большие деньги. Почему мнение Соседова в этом вопросе становится важным?.. Прилучный доказал свою актерскую состоятельность трудом, трудолюбием и профессионализмом. Поэтому в этом контексте мнение Соседова мне фиолетово» — резюмировал он.

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Продюсер добавил, что совершенно нормально получать деньги за известность и популярность, кроме того, слава не вечна, а значит, у актеров есть и свои риски. Он также припомнил журналисту нелицеприятные комментарии в отношении его близких, когда Соседов обвинил в бесталанности дочь его супруги Валерии Анну. Она, между прочим, сама поступила и окончила Театральный институт имени Бориса Щукина.

«Я поражаюсь Соседову, он не единожды пытался оскорбить меня и мою семью. Недавно в передаче у Леры Кудрявцевой он заявил, что на нашей с Валерией дочке природа отдохнула, что она не талантливая, а артисткой стала только потому, что родилась в звездной семье. А кем у артистов дети должны быть? Дворниками? Когда люди находятся за кулисами театров и видят, как работают родители, они тоже хотят такую профессию» — сказал Пригожин.

Он также добавил, что Соседову стоит поискать более достойные темы для обсуждения, а еще лучше — отличиться собственной профессиональной работой.

«Он только ходит, дает комментарии и пиарится на передачах за счет обсуждения других, несет всякую чушь. Когда он говорил ерунду про мою дочку, то хорошо, что меня не было в студии, иначе я бы ответил ему прямо там», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение Иосифа Пригожина об оскорбительном высказывании в сторону мужчин, зарабатывающих 50 тысяч рублей. В том, что Настасья несправедливо напала на россиян, его поддержали Виталий Милонов и Лука Сафронов-Затравкин.