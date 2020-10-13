Задушил и отрезал палец: жуткие подробности убийства трансгендера в Новосибирске

Стали известны новые детали убийства девушки-трансгендера Виктории (Николая) Басаковской в Новосибирске. Оно случилось еще 5 октября, но известно все стало лишь несколько дней спустя.

Как все выплыло на поверхность

Все началось накануне, 12 октября, сообщил начальник отдела информации и связей в региональном ГУ МВД России Сергей Щекотин.

«В полицию обратилась жительница новосибирской области с заявлением о без вести пропавшем родственнике. В ходе работы по сообщению сотрудниками уголовного розыска отрабатывались все версии исчезновения гражданина, в том числе криминального характера», — пояснил он.

Полиции удалось оперативно установить имя причастного к исчезновению гражданина. Тем более, что официально Виктория пропала после посещения его дома. Им оказался сотрудник патрульно-постовой службы, 20-летний Денис К. Он уже был задержан и признал свою вину, а также покинул ряды сотрудников полиции, где работал с октября 2019 года.

«Принято решение об увольнении указанного сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — заверил Щекотин.

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Задушил собственными руками

По предварительной версии, убийство случилось утром 5 октября. Басаковская находилась у полицейского дома в селе Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области. По словам сестры подозреваемого, они встречались. Подтвердили это и другие знакомые Виктории, но как долго длилась эта связь, им неизвестно.

Вероятно, пара поссорилась, после чего Денис К. задушил девушку голыми руками и избавился от тела.

«По версии следствия, 5 октября в утреннее время, находясь у себя дома в селе Бурмистрово, в ходе конфликта он задушил своего знакомого, после чего вывез его тело за территорию поселка и скрыл», — рассказала старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

13 октября около 00:00 часов при осмотре участка примерно в 700 метрах от села следователи обнаружили закопанный в землю труп 24-летней Виктории. На ее шее были найдены следы удушения.

Расследование и выяснение обстоятельств случившего продолжаются. Тем временем в СМИ просочились новые жуткие подробности этого дела.

«Отрезал палец»

Убив Басаковскую, сотрудник ППС отрезал сожительнице указательный палец, пишет сайт KP.RU. Он потребовался, чтобы разблокировать телефон Виктории — ранее та отказывалась показать ему переписку.

Наиболее вероятной причиной убийства стала ревность полицейского к потенциальному сопернику. Но сестра Дениса Анастасия и подруга Виктории знали, что убитая была невиновна. Она собиралась оставить Дениса. На всякий случай они связались с прошлым возлюбленным Басаковской, но тот не общался с девушкой много месяцев.

Девушки поведали, что уже после исчезновения подруги получали с ее номера послания — делал это убийца, получив доступ к телефону.

«Он писал с номера Виктории неграмотные сообщения, которые Вика отправить не могла», — рассказала Анастасия.

Именно тогда они забили тревогу и заподозрили ее брата в совершении убийства.

После убийства

После того как полицейский задушил трансгендера, он решил спрятать тело и отвести от себя подозрения. Труп вывез на тележке в поле, закопал за огородами и стал создавать себе алиби. Но ему это не помогло — коллеги сразу заподозрили неладное. А когда получили ориентировку о пропаже Виктории, начали «копать» под него. Так все и выяснилось.

«В ближайшее время планируется предъявить ему обвинение в совершении преступления и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

Ранее 5-tv.ru писал, какой была убитая девушка-трансгендер из Новосибирска.