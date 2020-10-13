Росздравнадзор опечатал столичную клинику, где незаконно выдавали справки об отсутствии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате контрольной закупки было установлено, что клиентам медучреждения выдавали справки, подтверждающие отсутствие заболевания, за 15 минут по экспресс-тесту на антитела. Методом исследования в документе был указан ПЦР — полимерная цепная реакция. Этот вид диагностики не предполагает выявление антител, и его проведение занимает несколько дней.

Здание клиники опечатали и изъяли тесты и иные медицинские изделия. Их предстоит проверить на эффективность, а также установить их происхождение. В отношении клиники открыто административное расследование.

Ранее 5-tv.ru писал, что ответили в Росздравнадзоре на слухи о побочном эффекте лекарства от COVID-19.