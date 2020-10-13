В Москве опечатали клинику, незаконно выдававшую справки об отсутствии COVID-19 — видео
Получить документ с отрицательным результатом на коронавирус в учреждении предлагалось за 15 минут.
Фото, видео: ТАСС / MARTIN DIVISEK; Росздравнадзор
Росздравнадзор опечатал столичную клинику, где незаконно выдавали справки об отсутствии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате контрольной закупки было установлено, что клиентам медучреждения выдавали справки, подтверждающие отсутствие заболевания, за 15 минут по экспресс-тесту на антитела. Методом исследования в документе был указан ПЦР — полимерная цепная реакция. Этот вид диагностики не предполагает выявление антител, и его проведение занимает несколько дней.
Здание клиники опечатали и изъяли тесты и иные медицинские изделия. Их предстоит проверить на эффективность, а также установить их происхождение. В отношении клиники открыто административное расследование.
Ранее 5-tv.ru писал, что ответили в Росздравнадзоре на слухи о побочном эффекте лекарства от COVID-19.
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