«Был общительный»: соседка о петербуржце, чье расчлененное тело нашли в реке

Петербуржец, ставший жертвой убийцы-расчленителя, в последние месяцы перед гибелью снимал комнату в коммунальной квартире вместе с сожительницей. Об этом рассказала 5-tv.ru его соседка.

«Был общительный, неконфликтный. Иногда приходил пьяный, но тут же закрывался в своей комнате — и не слышно его, не видно. Он проживал здесь с лета. Пропал 5 сентября. Тогда Наталья (возлюбленная — Прим.ред.) подняла шум. 20 числа им нужно было платить за квартиру. Она надеялась, что он объявится, ключи от комнаты были у него. Пожила у меня какое-то время, а потом хозяин квартиры потребовал съехать», — поделилась соседка.

5 сентября 37-летний житель Северной столицы ушел на работу. Он трудился на заводе, расположенном на проспекте Обуховской обороны. В тот же день мужчина пропал. Спустя несколько дней его избранница обратилась с заявлением в полицию.

22 сентября один из горожан во время рыбалки выловил из реки Екатерингофки в Адмиралтейском районе строительный мешок с ногой и бедром. А спустя неделю останки трупа без головы и конечностей нашли неподалеку от яхт-клуба «Лахта» в Приморском районе. В обоих случаях помимо частей тела в мешки положили металлические детали для груза.

Как уточняет 78.ru со ссылкой на полицию, сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в убийстве 33-летнего петербуржца, работающего на том же заводе. Выяснилось, что между коллегами на территории цеха произошел конфликт. По версии следствия, предполагаемый злоумышленник ударил мужчину ножом. После этого, решив скрыть следы преступления, он расчленил тело, разложил останки по капроновым мешкам и выбросил в воду.

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