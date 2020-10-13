Военный случайно застрелил сослуживца в Крыму

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Анастасия Шадская
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Неосторожное обращение с оружием привело к трагедии.

Военный случайно застрелил сослуживца в Крыму

Фото: РИА Новости / Сергей Аверин

Контрактник в воинской части Крыма в селе Перевальное по неосторожности застрелил своего сослуживца. Об этом со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа сообщили в РИА Новости.

Причиной стало неосторожное обращение с оружием.

«По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел выстрел из штатного оружия, ранив находившегося рядом военнослужащего по контракту», — рассказали в пресс-службе.

По факту случившегося началась проверка. Когда именно это случилось, не сообщалось. Однако в соцсети ВКонтакте появился пост от вероятной матери погибшего контрактника. Она утверждает, что следствие по делу уже идет.

Женщина по имени Алена Боровских попрощалась с сыном и выложила его фото.

«Моего сына больше нет, ему было 22 года, его застрелил старший по званию, одним выстрелом в голову. Все это произошло в воинской части, а он так хотел быть военным».

ВКонтакте / Алена Боровских (Чечина)

В комментариях ей выразили сочувствие многие пользователи сети.

«Учились вместе четыре года. Навсегда запомнится веселым и доброжелательным человеком. Не хочется в это верить. Светлая память»;

«Держитесь… Представляю, как тяжело терять свою кровинку, да еще при таких обстоятельствах»

«Соболезную… светлая память», — написали они.

Ранее 5-tv.ru писал, что в штабе Тихоокеанского флота подтвердили смерть командира боевого корабля.

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