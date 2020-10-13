Ультиматум Тихановской заинтересовал Генпрокуратуру Белоруссии

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Анастасия Шадская
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Бывшая соперница президента Александра Лукашенко на выборах дала ему 13 дней на выполнение ее условий.

Ультиматум Тихановской заинтересовал Генпрокуратуру Белоруссии

Фото: ТАСС / FILIP SINGER

Генеральная прокуратура Белоруссии проявила интерес к опубликованным Светланой Тихановской требованиям к действующему президенту страны Александру Лукашенко. Там не исключили возможности правовой проверки этого текста, но сначала требуется доказать его подлинность.

«Я говорю не о перспективе проведения проверки по факту публикации, а лишь о наличии такой возможности, предусмотренной законом о прокуратуре. Насколько информация достоверна, тоже нужно проверять», — отметила глава отдела информации белорусской Генпрокуратуры Анжелика Курчак.

Пока непонятно какой орган может заняться такой проверкой. Однако информация ультиматума Тихановской будет изучена.

В Государственной думе РФ также проявили интерес к случившемуся. Депутат Алексей Журавлев назвал это «политическим терроризмом», пишет РИА Новости.

Светлана Тихановская через Telegram потребовала у Лукашенко уйти с поста президента Белоруссии, освободить всех политических заключенных и остановить насилие на улицах. На все она дала ему 13 дней. В противном случае после 25 октября она обещает устроить в стране массовые забастовки, заблокировать дороги и прекратить покупки в государственных магазинах.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал про ультиматум Тихановской Александру Лукашеко.

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