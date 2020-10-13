«Бахнула»: фанаты экс-солистки «Миража» усомнились в ее трезвости

Звезду 90-х, экс-солистку группы «Мираж» Светлану Разину заподозрили в пристрастии к спиртному. Знаменитость поделилась в Instagram видео с одного из концертов, чем порадовала поклонников. Однако, как пишет издание Popcake, среди почитателей звезды нашлись те, кто не поверил в искренность зажигательных танцев Разиной на сцене.

«Сидели прям у сцены, когда подходила к нам, чувствовали страшный запах перегара, явно рюмок несколько бахнула, чтоб так скакать по сцене», — приводит слова зрителя издание.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Светлана Разина official (@_svetlana_razina_) 27 Сен 2020 в 11:05 PDT

Удивительно, но сейчас под постом Разиной не найти ни одного негативного отзыва. Не факт, но возможно, что знаменитость следит за тем, чтобы о ней не писали ничего дурного. Напротив, все отзывы фанатов исключительно положительные.

«Как всегда красива, обворожительно-сексуальна»

«Прекрасное выступление»

«Светлана, вы очередь красивы и энергичны!» — восхищались поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как у экс-солистки группы «Мираж» украли домашнего лиса.