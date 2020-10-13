«Бахнула»: фанаты экс-солистки «Миража» усомнились в ее трезвости

|
Алина Потёмкина
69

Певица зажгла на концерте и поделилась кадрами с поклонниками. Среди них нашлись скептики.

«Бахнула»: фанаты экс-солистки «Миража» усомнились в ее трезвости

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Звезду 90-х, экс-солистку группы «Мираж» Светлану Разину заподозрили в пристрастии к спиртному. Знаменитость поделилась в Instagram видео с одного из концертов, чем порадовала поклонников. Однако, как пишет издание Popcake, среди почитателей звезды нашлись те, кто не поверил в искренность зажигательных танцев Разиной на сцене.

«Сидели прям у сцены, когда подходила к нам, чувствовали страшный запах перегара, явно рюмок несколько бахнула, чтоб так скакать по сцене», — приводит слова зрителя издание.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Светлана Разина official (@_svetlana_razina_)

Удивительно, но сейчас под постом Разиной не найти ни одного негативного отзыва. Не факт, но возможно, что знаменитость следит за тем, чтобы о ней не писали ничего дурного. Напротив, все отзывы фанатов исключительно положительные.

«Как всегда красива, обворожительно-сексуальна»

«Прекрасное выступление»

«Светлана, вы очередь красивы и энергичны!» — восхищались поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как у экс-солистки группы «Мираж» украли домашнего лиса.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.29
0.27 91.07
0.07
Противостояние Марса. Как планета бога войны будет влиять на знаки зодиак...

Последние новости

23:43
«Выдают желаемое за действительное»: замглавы МИД РФ Рябков о заявлении США по ДСНВ
23:28
Противостояние Марса. Как планета бога войны будет влиять на знаки зодиака 14 октября?
23:13
Россия вошла в Совет ООН по правам человека на ближайшие три года
23:00
«Бахнула»: фанаты экс-солистки «Миража» усомнились в ее трезвости
22:52
«Apple смог удивить»: эксперт по технологиям оценил iPhone 12
22:36
США готовы на взаимную заморозку ядерного арсенала с РФ — Биллингсли

Сейчас читают

Обладательницы роскошных подарков от мужчин раскрыли в сети секрет успеха
Почему суд решил вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной — пояснение адвоката
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок