Умер бывший муж Любови Успенской

Любовь Успенская потеряла бывшего мужа. Второй супруг певицы Юрий Успенский скончался. Об этом сама певица сообщила на своей странице в Instagram.

«Только что узнала о смерти моего бывшего мужа. Юрий Успенский, человек, который подарил мне фамилию; прошел со мной весь путь эмиграции; был талантливым человеком, который прошел со мной часть моего пути — ушел из жизни. Вечная память. Скорбим», — написала 66-летняя королева шансона.

@uspenskayalubov

Любовь Успенская была замужем четыре раза. Музыкант Юрий Успенский стал вторым мужем певицы. Вместе супруги прожили шесть лет. Именно со вторым мужем певица отправилась в эмиграцию в США. На чужбине брак распался.