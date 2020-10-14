Музыкант Юрий Успенский был вторым мужем певицы, с которым она уехала в эмиграцию в США.

Любовь Успенская потеряла бывшего мужа. Второй супруг певицы Юрий Успенский скончался. Об этом сама певица сообщила на своей странице в Instagram.

«Только что узнала о смерти моего бывшего мужа. Юрий Успенский, человек, который подарил мне фамилию; прошел со мной весь путь эмиграции; был талантливым человеком, который прошел со мной часть моего пути — ушел из жизни. Вечная память. Скорбим», — написала 66-летняя королева шансона.

@uspenskayalubov

Любовь Успенская была замужем четыре раза. Музыкант Юрий Успенский стал вторым мужем певицы. Вместе супруги прожили шесть лет. Именно со вторым мужем певица отправилась в эмиграцию в США. На чужбине брак распался.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.29
0.27 91.07
0.07
Противостояние Марса. Как планета бога войны будет влиять на знаки зодиак...

Последние новости

0:24
Умер бывший муж Любови Успенской
23:58
Внучку Конкина пытались похитить с похорон матери
23:43
«Выдают желаемое за действительное»: замглавы МИД РФ Рябков о заявлении США по ДСНВ
23:28
Противостояние Марса. Как планета бога войны будет влиять на знаки зодиака 14 октября?
23:13
Россия вошла в Совет ООН по правам человека на ближайшие три года
23:00
«Бахнула»: фанаты экс-солистки «Миража» усомнились в ее трезвости

Сейчас читают

Обладательницы роскошных подарков от мужчин раскрыли в сети секрет успеха
Почему суд решил вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной — пояснение адвоката
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок