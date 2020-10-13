«Никого так не любила»: Гузеева показала фото самого близкого человека

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева не раз заявляла, что мама была самым близким и любимым для нее человеком. Она опубликовала фото в Instagram, на котором изображена Альбина Андреевна в молодости. Невозможно не заметить удивительного сходства Гузеевой с матерью — одно лицо!

«Мой Ангел! Два года без тебя. Никого так не любила. Спасибо. Прости», — подписала публикацию Гузеева.

Instagram @_larisa_guzeeva_

Мама ведущей передачи «Давай поженимся» умерла в августе 2018 года и это стало большой потерей для актрисы. С возрастом Гузеева стала очень трепетно относиться к миссии материнства — она часто высказывается на эту тему, осуждая женщин, лишающих детей своей любви и предпочитающих карьеру.

Ранее 5-tv.ru публиковал признание актрисы в собственных ошибках по отношению к семье. Она рассказала, как бросила своего первенца сразу после роддома, заставив мужа и родных ухаживать за младенцем. Гузеева также цитировала народную артистку СССР Нонну Мордюкову, которая дала очень ценный, по ее мнению, совет всем матерям.