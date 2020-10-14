Бои в Карабахе вернулись к той же интенсивности, что и до московских переговоров

Ситуация в Нагорном Карабахе вернулась на тот же уровень эскалации, что и до московских переговоров, несмотря на вступившее в силу перемирие, констатируют «Известия».

Во вторник вечером премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что перемирия больше нет и ситуация грозит обернуться гуманитарной катастрофой. Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян в интервью изданию признал, что режим прекращения огня не работает, а азербайджанском парламенте пояснили, что для начала переговоров Ереван должен представить четкий график вывода войск из семи районов Азербайджана.

В Госдуме РФ подчеркнули, что Москва призывает Армению и Азербайджан придерживаться достигнутого перемирия и прекратить любые попытки дестабилизировать Карабах. Там уверены, что единственным способом решить конфликт являются субстантивные переговоры. Однако их дата пока не объявлена.

Между тем эксперты сходятся во мнении, что без вмешательства третьей стороны взаимные атаки будут продолжаться.

«Если мы хотим, чтобы военные действия прекратились не только на бумаге, то нужно вводить в Карабах миротворческие силы для разведения сторон. Причем не просто наблюдателей — это должен быть контингент, который сможет прекратить военные действия», — заявил президент научного общества кавказоведов Александра Крылова.

В противном случае, по его словам, Армения и Азербайджан через некоторое время «продолжат войну до полной победы».

«Перемирие необходимо, прежде всего самим сторонам конфликта. Но нужно срочно довести до ума вопросы верификации, чтобы знать точно, кто открывает огонь. Делать это надо в самое ближайшее время при помощи мониторинга от Минской группы ОБСЕ», — считает председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пока в Москве продолжаются консультации по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, в Ереване и Баку сообщают о массированных атаках, обвиняют друг друга в нарушении перемирия и публикуют страшные видео с театра военных действий.

Конфликт длится с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, пи этом НКР стороной переговоров не является.