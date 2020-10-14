В Сирии боевики готовят провокацию с применением отравляющих веществ. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, в город Сфухон уже доставили несколько бочек с хлором. Туда же прибыли и члены организации «Белые каски».

По данным нашей разведки, инсценировка атаки на мирное население должна произойти в южной части идлибской зоны деэскалации. После провокации обвинения со стороны стран Запада наверняка прозвучат в адрес правительственных сил Сирии.