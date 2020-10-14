Певица Любовь Успенская радикально пересмотрела круг приближенных и обновила свою команду и штат прислуги. Все это она сделала всего за несколько месяцев режима самоизоляции. Об этом и других изменениях в своей жизни она поведала сайту Teleprogramma.pro.

Проблемы с дочерью

Песня Успенской о сложных отношениях с дочерью Татьяной Плаксиной «Я слишком тебя любила» стала настоящей исповедью певицы, Автор проникновенного текста — не королева шансона, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мария прониклась этой историей и написала невероятные стихи. Сразу же я отправила их моему другу, композитору Брендону Стоуну, а он, в свою очередь, очень быстро и точно превратил их в песню», — объяснила певица.

По ее словам, не только создание этой песни принесло ей много боли. Тяжело было и делать запись — она постоянно рыдала.

«Песня получилась настолько чувственной и трогательной, что я не могла без дрожи в голосе допеть и строчки», — призналась Успенская.

Удалось ли наладить отношения с Татьяной? В последние месяцы девушка обвиняет мать во всем, оскорбляет и высмеивает в сети.

ТАСС / Геодакян Артем

Девушка периодически намекает на желание помириться. При этом следом она переходит в наступление. Недавно она назвала мать «монстром» после поста в Instagram в ее платье.

Любовь Успенская предпочла пока не отвечать на выпады дочери.

Ближайшее окружение

У Любови Успенской всегда был большой круг друзей. Она известна своим дружелюбным нравом, о ней с нежностью отзываются многие музыканты и известные личности. Недавно в ее окружении появилась Милана Тюльпанова с ее маленьким сыном и певица Наргиз, которые стали ей добрыми подругами.

В последнее время певица пересмотрела свой подход к жизни и решила сократить доступ к своей персоне. В первую очередь это коснулось ее творческого коллектива и штата прислуги.

«Все, кто меня окружает сейчас, кто вхож в мой дом, — это мои люди, — просто пояснила она. — Я смогла разглядеть вокруг себя токсичных людей и прекратила с ними общение. Вплоть до моей команды, которая со мной сейчас работает. Сменились все! Даже домработницы. И перемены эти однозначно к лучшему».

Пандемия

Многие знаменитости за время пандемии коронавируса лишились стабильного заработка. Некоторые жаловались на это в сети. Но для Любови Успенской это время стало откровением.

Также она занялась своим здоровьем, добавила спортивные упражнения и пересмотрела режим. Благодаря этому, ей удалось похудеть, когда многие наоборот жаловались на набранный лишний вес.

«Занималась фитнесом, делала массаж, плавала в бассейне, много ходила, гуляла на свежем воздухе. И я всегда соблюдаю правильное питание», — пояснила она.

Дала пандемия новый толчок и для творчества. Певица смогла уделить больше внимания своей музыке и успела поработать над новыми треками.

www.globallookpress / Ali Magomedov

Любовь Успенская родилась в 1954 году в Киеве. С 1978 года она жила в США, где и начала свою карьеру певицы, выступая в ресторанах. Местная диаспора передавала ее записи на родину, так что в 1993 году она смогла начать выступать на сцене в РФ, уже имея славу. Певицу часто зовут королевой отечественного шансона.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер бывший муж Любови Успенской. Именно с ним она уехала за границу из Советского союза.