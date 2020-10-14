«Нужна срочная операция»: представительница любовницы Тарзана о состоянии Шульженко

Самочувствие любовницы Сергея «Тарзана» Глушко ухудшается после перенесенной черепно-мозговой травмы. Об этом рассказала представительница начинающей актрисы Анастасии Шульженко, медиа-продюсер Диана Бичарова.

Накануне девушка выложила в Instagram снимок из больницы, на котором запечатлена лежащей под капельницами. В описании к фото она указала, что оказалась в медучреждении по вине любимого мужчины. Ранее в СМИ просочилась информация, что Шульженко пыталась попасть в гримерную к стриптизеру. Артист наотрез отказался с ней разговаривать и якобы оттолкнул от себя, причинив девушке травму.

«Состояние нестабильное. Уже не крайне тяжелое, как было до этого. Но у Насти упало зрение до минус 12,5. Ей нужна срочная операция на глаза. Это связано с сотрясением мозга после удара господина Глушко», — заявила Бичарова.

До этого Анастасия также заявляла, что, возможно, ждет от Сергея ребенка. По ее словам, она сделала два теста, один из которых оказался положительным, а второй — отрицательным. При этом обратиться в клинику за подтверждением своих предположений она отказалась.

На вопрос корреспондента 5-tv.ru представительница Шульженко ответила, что «сейчас она не беременна».

Ранее 5-tv.ru писал, что Королева призналась: она сама пригласила в дом «любовницу» Тарзана.