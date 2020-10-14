Никаких новых начинаний: как пережить ретроградный Меркурий в октябре 2020

Ретроградный Меркурий продлится с 14 октября по 3 ноября. Это уже третий, заключительный период, когда Меркурий будет пребывать в таком состоянии. С точки зрения астрологии, эта планета считается самой показательной, так как Меркурий оказывает на нашу жизнь сильное влияние, а любые его изменения привносят серьезные перемены. Астролог Назия Конде специально для 5-tv.ru рассказала, что нежелательно делать в этот период, а какие действия, наоборот, нужно выполнить, чтобы провести дни с пользой.

Чем грозит ретроградный Меркурий?

Ретроградный Меркурий дает такой период, когда нужно остановиться, провести ревизию, подумать, отдохнуть. Это период паузы, поэтому не страшно приостанавливать в этот момент какие-то кардинальные дела. С 13 по 20 октября Меркурий будет в напряженном аспекте к Урану, что тоже не дает стабильности.

«Уран — планета неожиданности, планета каких-то нестандартных, молниеносных ситуаций, которые могут разрушить планы. Будут происходить различные ситуации, выводящие из колеи», — предупреждает астролог.

Меркурий бывает трижды в год, ретроградный Марс, который начался в сентябре и будет продолжаться до 14 ноября, гораздо тяжелее, он очень сильно отнимает энергию.

«Дело в том, что Марс — очень жесткий знак, он вызывает помехи, которые приводят к трудностям в различных сферах жизни, в том числе с ним связаны и военные конфликты», — объяснила Конде.

Меркурий отвечает за деловую активность, поездки, перемещения, контакты, коммуникации, логистику, общение с людьми, также за документы, договоренности и технику. По всем этим сферам могут быть замедления и препятствия.

«Когда происходит такое движение, нам всем нужно остановиться, затормозиться и не начинать каких-то новых дел, не заключать важные контракты и договора, не собираться в деловые поездки. Все, что будет происходить в жизни впервые в этот период — нежелательно», — пояснила астролог.

Что нельзя делать в ретроградный Меркурий?

С 14 октября по 3 ноября не рекомендуется:

Менять старую работу на новую, так как обстоятельства и ситуации могут поменяться.

Совершать поездки. Могут быть неприятности: коллапсы, аварии, пробки, поломки. Это нужно учитывать.

Знакомиться с новыми людьми.

Совершать сделки и работать с юридическими документами.

Начинать что-то новое.

Что можно делать?

В ретроградный Меркурий можно:

Заниматься старыми делами или возобновлять какие-то прежние начинания, например, учебу, которую вы давно забросили, но важно вернуться именно к тому направлению, в котором вы уже были. Налаживать давние контакты с людьми и встречаться со старыми друзьями, например, посещать встречи одноклассников. Много думать и анализировать. Записаться к психологу. Ретроградный Меркурий идеальное время для того, чтобы разобраться в себе. Меркурий движется по знаку Скорпиона — это хороший момент, чтобы докопаться до сути и избавиться от кризисных состояний.

Астролог пояснила, что в этот период не нужно бояться откладывать дела на потом.

«Это именно тот период, когда можно откладывать важные дела на другое время и не переживать по этому поводу», — поделилась Назия Конде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать в ретроградный Марс.