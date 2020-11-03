Стало известно, почему Татьяна Тотьмянина покинула «Ледниковый период»

Татьяна Меркер
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Супруга Алексея Ягудина посетовала, что «вышла из строя» на неопределенный срок.

Фото, видео: Instagram @tatianatotmyanina

Фигуристка Татьяна Тотьмянина была вынуждена на время покинуть шоу «Ледниковый период». О причине такого решения девушка рассказала «неравнодушным» подписчикам в своем Instagram-аккаунте.

В новом сезоне программы Тотьмянина выступала в паре с актером Вячеславом Чепурченко — звездой фильма «Другая кровь». При подготовке третьей программы в тандеме с ним случилось обидное падение и травма фигуристки.

«В жизни спортсмена всегда много травм, а когда выходишь на лед с непрофессионалом никогда не знаешь, чем может закончиться тренировка. Увы, два месяца работы, два замечательных эфира и я снова вышла из строя», — посетовала супруга Алексея Ягудина.

Instagram @tatianatotmyanina

Кроме вышесказанного спортсменка заметила, что не унывает и надеется на скорейшее выздоровление и возвращение в проект, ведь «жизнь продолжается». Она поблагодарила за поддержку Илью Авербуха, Александра Файфмана и Екатерину Цанаву и пожелала всем крепкого здоровья.

В нынешнем сезоне «Ледникового периода» принимает участие множество знаменитостей: Владимир Маркони, Регина Тодоренко, Влад Топалов, Ирина Пегова, Надежда Михалкова и Ольга Бузова и многие другие. Последняя из этого списка не так давно показывала фолловерам травму от коньков, которую она получила во время изнурительных тренировок на льду.

Ранее 5-tv.ru сообщал: ведущий Владимир Маркони объяснил, почему продюсерам шоу «Ледниковый период» выгодно «тянуть» Ольгу Бузову до финала.

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