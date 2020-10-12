«Каждый день с болью»: Бузова показала травму от коньков — видео

|
Валентин Черников
28

Певица пожаловалась, что из-за катания на льду у нее деформировалась стопа.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Участие в проекте «Ледниковый период» отрицательно сказалось на физическом здоровье Ольги Бузовой. Артистка и телеведущая показала на видео в Instagram деформированную стопу. Кость ее большого пальца стала выпирать, а на мизинце образовалась мозоль.

«Я ничего не буду говорить, — предупредила Ольга и тут же продолжила. — Но этой косточки не было еще два месяца назад и этой мозоли не было. Вот с такой болью я выступаю каждый день».

Ролик в сторис с демонстрацией конечности певица озаглавила как «Ножки принцессы», ни больше ни меньше.

Instagram @buzova86

Не исключено, что у Бузовой могло быть распространенное искривление сустава. Как утверждают врачи, чаще всего оно образовывается у женщин из-за ношения обуви на высоком каблуке или остроносых туфель.

Впрочем, Ольга отвергает это предположение и утверждает, что проблемы с ногами появились после катания на коньках. Звезда участвует в ледовом шоу вместе с фигуристом Дмитрием Соловьевым. После окончания съемок Бузова планирует сделать операцию по исправлению деформации стопы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова нырнула в толпу геев во время концерта в Москве.

Тема:
Ольга Бузова
11 окт
Видео: Ольга Бузова нырнула в толпу геев во время концерта в Москве
11 окт
«На меня нельзя кричать»: Бузову довели до слез на «Ледниковом периоде»
10 окт
Публика раскритиковала mood video Бузовой на новую песню
7 окт
Стали ли деньги причиной расставания Бузовой и Давы?
7 окт
Фантастический вечер и романтичный поцелуй: Как Бузова и Манукян отметили 14 месяцев отношений
6 окт
Богатство со скоростью клика: сколько зарабатывают российские звезды на Instagrаm
4 окт
«Я даже дыхание теряла»: Бузова о первом выступлении в «Ледниковом периоде»
3 окт
Что с ними стало? Бывшие мужья известных российских телеведущих — фото
2 окт
Участие в «Ледниковом периоде» грозит Ольге Бузовой операцией
30 сент
Фото: Как бы выглядели Бузова, Асмус и Пегова с избыточным весом?

Читайте также

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
Дуэт ретроградных Марса и Меркурия: чего ждать на неделе с 12 по 18 октяб...

Последние новости

0:27
«Мир сходит с ума»: Кудрявцева рассказала о трагедии, повергшей ее в шок
0:22
«Каждый день с болью»: Бузова показала травму от коньков — видео
0:06
Видео: Пламя охватило историческое здание в центре Петербурга
23:57
Видео задержания предполагаемого организатора ОПГ, похищавшей лекарства от рака
23:35
Матч Россия — Турция завершился со счетом 1:1
23:31
«Похожа на Тилля»: Лобода впервые показала лицо младшей дочери

Сейчас читают

Дуэт ретроградных Марса и Меркурия: чего ждать на неделе с 12 по 18 октября?
Игорь Крутой впервые объяснил свои отношения с Димашем Кудайбергеном
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок