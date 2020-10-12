Участие в проекте «Ледниковый период» отрицательно сказалось на физическом здоровье Ольги Бузовой. Артистка и телеведущая показала на видео в Instagram деформированную стопу. Кость ее большого пальца стала выпирать, а на мизинце образовалась мозоль.

«Я ничего не буду говорить, — предупредила Ольга и тут же продолжила. — Но этой косточки не было еще два месяца назад и этой мозоли не было. Вот с такой болью я выступаю каждый день».

Ролик в сторис с демонстрацией конечности певица озаглавила как «Ножки принцессы», ни больше ни меньше.

Instagram @buzova86

Не исключено, что у Бузовой могло быть распространенное искривление сустава. Как утверждают врачи, чаще всего оно образовывается у женщин из-за ношения обуви на высоком каблуке или остроносых туфель.

Впрочем, Ольга отвергает это предположение и утверждает, что проблемы с ногами появились после катания на коньках. Звезда участвует в ледовом шоу вместе с фигуристом Дмитрием Соловьевым. После окончания съемок Бузова планирует сделать операцию по исправлению деформации стопы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова нырнула в толпу геев во время концерта в Москве.