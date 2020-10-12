«Каждый день с болью»: Бузова показала травму от коньков — видео
Певица пожаловалась, что из-за катания на льду у нее деформировалась стопа.
Фото, видео: Instagram @buzova86
Участие в проекте «Ледниковый период» отрицательно сказалось на физическом здоровье Ольги Бузовой. Артистка и телеведущая показала на видео в Instagram деформированную стопу. Кость ее большого пальца стала выпирать, а на мизинце образовалась мозоль.
«Я ничего не буду говорить, — предупредила Ольга и тут же продолжила. — Но этой косточки не было еще два месяца назад и этой мозоли не было. Вот с такой болью я выступаю каждый день».
Ролик в сторис с демонстрацией конечности певица озаглавила как «Ножки принцессы», ни больше ни меньше.
Не исключено, что у Бузовой могло быть распространенное искривление сустава. Как утверждают врачи, чаще всего оно образовывается у женщин из-за ношения обуви на высоком каблуке или остроносых туфель.
Впрочем, Ольга отвергает это предположение и утверждает, что проблемы с ногами появились после катания на коньках. Звезда участвует в ледовом шоу вместе с фигуристом Дмитрием Соловьевым. После окончания съемок Бузова планирует сделать операцию по исправлению деформации стопы.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова нырнула в толпу геев во время концерта в Москве.
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