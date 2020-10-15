Песков рассказал, каким будет ответ Москвы на новые антироссийские санкции

Российский ответ на новые санкции Евросоюза будет таким, какой будет наилучшим образом соответствовать интересам Российской Федерации. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Москва, безусловно, проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими собственными интересами», — сказал он.

Введенные советом ЕС новые ограничительные меры он назвал «сознательным» и «недружественным шагом», который нанес вред отношениям с Россией. По словам Пескова, отягчающим обстоятельством в этом решении является тот факт, что никакая логика в нем не просматривается.

Представитель Кремля также опроверг информацию о существовании при администрации президента некой рабочей группы по дискредитации блогера Алексея Навального.

«Во-первых, это не так, во-вторых, собственно, в целом решение поставить отношения между Евросоюзом и Москвой в зависимости от человека, которого в Европе считают лидером некоей оппозиции, ничего, кроме сожаления, не вызывает», — заявил Песков.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Совет Евросоюза обнародовал новый санкционный список, в который вошли шесть россиян и российский НИИ органической химии и технологии. Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку финансовых активов. Антироссийские санкции введены из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Блогеру стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Экипаж экстренно посадил лайнер в Омске, где Навального доставили в местную больницу в тяжелом состоянии. Врачи погрузили его в искусственную кому и поставили диагноз: нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение уровня сахара в крови. Никаких ядов в его организме обнаружено не было.

Два дня спустя по настоянии родственников пациента отправили в Германию, где он был помещен в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство ФРГ заявило, что Навальный был якобы отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Однако никаких конкретных доказательств и результатов анализов российской стороне до сих пор не представлено.