Павла Волю заподозрили в измене супруге Ляйсан Утяшевой

Снимок, выложенный в сеть одной из интернет-пользовательниц, бросил тень сомнения на репутацию Павла Воли. В Telegram-каналах девушка распространила две фотографии. Одна из них — селфи девушки с подругой, сделанное в торговом центре. Этот снимок она подписала: «как все начиналось». Где барышни скоротали вечер, неизвестно, но второе фото по его итогам привлекло всеобщее внимание. На нем запечатлен сидящий за столом явно нетрезвый мужчина, похожий на резидента Comedy Club.

Соцсети

По словам девушки, она сама не ожидала такого поворота событий. Не меньше автора снимка удивлены и фанаты юмориста. Они не верят, что Павел способен изменить любимой супруге — спортсменке, модели и телеведущей Ляйсан Утяшевой.

Обвинять Волю в неверности преждевременно. Обнародованный кадр нечеткий, и лицо мужчины на нем изображено не полностью. Впрочем, даже если в кадре присутствует комик, это также не дает повод для обвинений в его адюльтере. Судя по антуражу, снимок был сделан в публичном заведении, неизвестно при каких обстоятельствах.

Воля состоит в браке с Утяшевой с 2012 года. У пары двое детей: семилетний сын сын Роберт и пятилетняя дочь София. Многие считают их образцовой парой. В соцсетях супруги часто демонстрируют семейную идиллию.

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