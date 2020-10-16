«А он голый»: солист «Руки вверх!» рассказал о домогательствах продюсера

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков поделился в эфире шоу Константина Ивлева историей, которая случилась на заре его карьеры с ним и его коллегой Алексеем Потехиным. Ребята только перебрались из провинции в столицу и пытались раскрутиться. Кто-то из друзей им подсказал продюсера, который пригласил их передать ему кассету с музыкой. Молодые люди согласились, не подозревая плохого.

Встреча, по словам Жукова, была назначена на половину первого ночи. Продюсер пояснил, что в остальное время занят. Это не смутило начинающих музыкантов и они поехали на окраину Москвы. Правда, сюрприз ждал их уже на пороге квартиры влиятельного человека.

«Звоним в дверь, и он открывает… в халате, а халат — так, он — голый. Говорит: „Ну что, сразу пойдем в постельку или поговорим сначала?“ Мы поворачиваемся. Он: „Не-не-не, заходите!“ Мы первый раз с таким столкнулись. Это сейчас мы толерантные… А тогда мы обалдели. И все желание отдавать кассеты пропало», — рассказал артист.

Тем не менее, они все-таки рискнули войти! Но ненадолго. И на метро опоздали, и пешком потом шли, но зато поняли, что к чему в шоу-бизнесе.

«Так мы еще зашли же! Ну, мы зашли, потоптались. Он: „Да ладно, ребят. Я на самом деле… Но вы просто так не пройдете. Надо найти какую-нибудь старушку богатую, я вам помогу“ И мы шли потом два часа сорок минут до дома. И тогда мы поняли, что в шоу-бизнесе не все так просто», — поделился Сергей.

Группа «Руки вверх!» появилась в середине 90-х годов и была популярна среди молодежи. Треки коллектива крутили на всех дискотеках страны, однако в 2006 году он прекратил свое существование. Воссоединились музыканты через два года, но каждый успел сделать по сольному проекту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жену Сергея Жукова в детстве на дискотеке не пригласили танцевать под песню «Руки вверх».