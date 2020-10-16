Как пережить самое сложное новолуние в ночь на 17 октября? Отвечает астролог

16 октября в 22:31 произойдет новолуние в знаке Весов. Это новолуние будет самым сложным из происходивших в этом году, так как планеты сейчас находятся в напряженных и конфликтных аспектах. Астролог Алена Никольская специально для 5-tv.ru рассказала, как это явление повлияет на людей в ретроградный период Марса и Меркурия, с какими сложностями придется столкнуться и как пережить тяжелую астрологическую обстановку.

Астролог пояснила, что в период новолуния, когда Солнце и Луна соединяются, наша энергия словно перегружается. Те аспекты, которые сейчас находятся на небе, действуют на нас в течение всего месяца. А это значит, что весь период будет происходить много непростых ситуаций.

Алена Никольская отметила, на что необходимо обратить внимание в первую очередь.

«Поскольку новолуние конфликтное, а очень важные планеты Меркурий и Марс сейчас двигаются ретроградно, любые наши начинания будут, как минимум, безуспешными, а могут и вовсе принести сильную и негативную отдачу. Любые вопросы, связанные с амбициями, бизнесом и карьерой, сейчас будут не очень удачными. Все время будет что-то подвисать. Могут происходить сбои и неприятности. Ваша информация, переговоры и звонки будут уходить как-будто в другое измерение, возможно, какие-то сведения будут доставаться не тем, кому предназначались», — объясняет астролог.

Никольская рассказала, что в этот период характерно много ссориться и злиться, потому что «все будет идти не так». Специалист уверена, что негативные аспекты необходимо философски принять и постараться расслабиться.

Также астролог рассказала, что из-за того, что Меркурий сейчас находится в оппозиции с Ураном мы будем слышать фейковые и некорректные новости из СМИ, поэтому на любые сообщения нужно смотреть «немного через призму критичности».

Никольская выделила и хорошее в сложившейся ситуации.

«Новолуние — это тот момент, когда мы что-то начинаем заново, сейчас новолуние в Весах — это хорошая история, если вы хотите укрепить и выстроить гармоничные отношения с партнером по бизнесу, работе или тем человеком, которого вы любите», — рассказала специалист.

В полночь пятницы, субботы и воскресенья Алена Никольская советует сделать полезную практику, которая может помочь укрепить отношения с возлюбленным. Ее необходимо делать сразу после новолуния, в полночь.

«Для работы вам понадобятся красная свеча и две фотографии: ваша и любимого человека. Зажгите свечу, сосредоточьтесь, соедините две фотографии и подумайте о том, чего бы вы хотели от отношений, также подарите любовь, признание и уважение другому человеку», — призвала астролог.

Никольская предупредила, что человек, на которого вы соберетесь делать практику, обязательно должен быть свободен от других отношений. Если это условие не будет соблюдено, то может быть нанесен вред не только возлюбленному, но и вам, и жизнь обоих пойдет под откос.

Астролог призывает людей быть оптимистичными в непростой период, тогда он пройдет без явных неприятностей.

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