Не один Тарзан оступился: звездные пары, которые столкнулись с изменами

Долгое время Наташа Королева пыталась оставаться в тени и не комментировать измену мужа Сергея Глушко с молодой любовницей. Первое интервью обманутая жена решила дать не своему давнему другу Андрею Малахову в «Прямом эфире», а в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Сейчас в семье царит идиллия, супруги даже написали заявление в полицию, сообщив, что любовница Тарзана прихватила с собой некие драгоценности Королевой.

Громкий скандал, который разгорелся в некогда примерной семье Королевой и Глушко заставляет вспомнить о других фактах измен в семьях знаменитостей, о которых общественности стало известно.

Леонид Агутин и Анжелика Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум живут в браке уже 20 лет, за это время мужа ни раз замечали в компании молодых спутниц. Папарацци ловили в объектив камер музыканта с брюнеткой на пляже в Сочи, в другой раз — в обнимку с дамой на модном мероприятии. Сама Варум, кажется, не тревожится о предполагаемых изменах супруга. Она неоднократно заявляла, что любимая женщина — это та, которой мужчина на протяжении всей жизни посвящает стихи. Интрижки мужа на стороне для певицы ничего не значат, кроме того, она отмечала, что порой и жена в долгом браке может «удивить даже саму себя».

www.globallookpress / Anatoly Lomohov

Егор Бероев и Ксения Алферова

Супруги Егор Бероев и Ксения Алферова состоят в законном браке уже больше 13 лет, их пару считают идеальной, но мало кто знает, что союз едва не развалился из-за увлечения Бероева молодой напарницей по проекту «Ледниковый период». Партнершей актера стала фигуристка Екатерина Гордеева и на льду, что называется, вспыхнул огонь. Супруги не говорили о проблемах в браке на большую аудиторию, лишь однажды слово проронила теща Бероева. Женщина призналась, что «роман у Егора был серьезный». Она поведала, что ее дочери Ксении даже пришлось ходить в церковь «отмаливать мужа», и брак удалось спасти.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Сергей Жигунов и Вера Новикова

Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Сергея Жигунова вряд ли можно назвать примерным семьянином. Его супруге Вере Новиковой ни раз приходилось терпеть увлечения актера молодыми коллегами по площадке, чего стоит только роман с актрисой того же ситкома Анастасией Заворотнюк, сыгравшей няню. После непродолжительных, но бурных отношений с коллегой, Жигунов вернулся вымаливать прощения у бывшей жены, и пара снова сходила в ЗАГС. Мир в семье сохранялся на протяжении нескольких лет, пока Жигунов снова не закрутил роман на стороне, в этот раз с пиар-специалистом Викторией Ворожбит.

ТАСС / Астапкович Владимир

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