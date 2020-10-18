«Я узнал из Instagram» — Пригожин о том, что Валерия станет бабушкой

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Светлана Александрова
Эксклюзив 4 092

О предстоящем прибавлении в семье объявил младший сын певицы Арсений.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

Продюсер Иосиф Пригожин узнал о том, что его супруга Валерия станет бабушкой, из средств массовой информации. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru. О скором прибавлении в большой семье объявил младший сын певицы от предыдущего брака Арсений Шульгин.

«Сегодня время такое, что мы узнаем все из средств массовой информации. Мы догадывались, но… Я вот узнал сегодня из его Instagram. Дело все в том, что пандемия, после свадьбы мы не виделись ни разу с ним. Мы разговаривали по телефону, он потом болел и вообще. И Валерия не виделась, естественно, мы же пандемию выдерживаем», — сказал Пригожин.

По его словам, Арсений звонил маме в пятницу и сказал, чтобы ждали в субботу новостей. Когда должен родиться ребенок, и мальчик ожидается или девочка, продюсер сказать пока не может. Говорит — сейчас будет разбираться, узнал обо всем всего несколько часов назад.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, слухи о беременности супруги Арсения Шульгина Лианы Волковой ходили еще в августе, когда молодые играли свадьбу. А сегодня 21-летний сын звезды подтвердил их, опубликовав в Instagram кадры фотосессии с беременной женой и подписал, что теперь пара готова принимать поздравления.

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