«Миг бесконечной любви»: Голая Орейро на архивном фото кормит сына грудью

Наталья Орейро показала в Instagram фото из личного архива, на которых кормит грудью своего маленького сына Мерлина Атауальпа. Звезда предалась воспоминаниям о том, как поменялась ее жизнь с рождением наследника в 2012 году, и пожелала счастья всем женщинам, которые пережили опыт материнства.

«Каннский кинофестиваль, отель с видом на французскую Ривьеру. Это было первое путешествие Аты. Я прошлась по красной дорожке, представляя фильм „Подпольное детство“, и быстро, еще до того, как закончится мероприятие, убежала, потому что пришло время его кормить. Я поднялась по лестнице с туфлями в руках, вошла в комнату, скинула платье и села с ним… Наш мир остановился в этот миг бесконечной любви. Счастливого дня всем матерям сегодня и каждый день», — написала Орейро.

Instagram @nataliaoreirosoy

Поклонники восхитились нежными кадрами и пожелали всего наилучшего актрисе и ее отпрыску в ответ.

«Спасибо, что поделились этим фото! И вам счастливого дня!»

«Какой красивый момент запечатлен на этих снимках»

«Женщина и мать мира, еще один пример для подражания!» — писали фанаты.

Правда, не все были в восторге от откровенных кадров, которыми поделилась артистка.

«Я считаю, что такие личные фотографии некрасиво выставлять», — написала одна из подписчиц.

Впрочем, звездная мама даже на это сообщение ответила сердечком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Орейро обнажила грудь в поддержку сторонниц грудного вскармливания.