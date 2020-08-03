Наталья Орейро обнажила грудь в поддержку сторонниц грудного вскармливания
Певица и актриса поделилась архивным снимком, где она кормит сына грудью.
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Фото, видео: Instagram @nataliaoreirosoy, @machadito1
Звезда «Дикого ангела» умудряется быть не только успешной певицей и востребованной актрисой, но и любящей мамой. Как оказалось, несмотря на напряженное расписание и частые гастроли, Наталья Орейро в прошлом сама выкормила сына Мерлина грудью. Ностальгическим снимком 43-летняя Нати поделилась с подписчиками на своей странице в сети Instagram.
Этой фотографией актриса поддержала аргентинское отделение Unicef и мировую неделю грудного вскармливания, призывающую матерей не отказываться от лактации. Пост Орейро написала не только на родном испанском, но и продублировала на русский язык — для своих многочисленных поклонников в России.
«Грудное вскармливание — коллективная обязанность. Оно нуждается в поддержке всех тех, кто близок к матери и ее ребенку», — написала Орейро.
Снимок, где актриса кормит еще совсем маленького Мерлина, которому в 2020 году исполнилось восемь лет, пришелся по вкусу поклонникам звезды.
«Красавица»;
«Какое красивое фото»;
«Когда я стану матерью, тоже хочу так делать»;
«Как жаль, что многие мамы дают детям бутылочку со смесью вместо груди», — написали они ей в комментариях на разных языках.
Неделя грудного вскармливания (ГВ), которую поддержала Наталья Орейро, призывает не стыдить женщин, выбирающих отказ от ГВ в пользу искусственной смеси, а напоминает о важности кормления грудью новорожденных. Таким образом передается иммунитет от матери к младенцу.
Наталья Орейро замужем за аргентинским рокером Рикардо Мольо уже почти два десятилетия. Он значительно старше нее, и рождение общего сына стало для них большой радостью после 11 лет брака. Мальчик неоднократно бывал в России вместе со своей звездной матерью, которая намерена в ближайшее время получить российский паспорт.
5-tv.ru приводил мнение Юрия Лозы о намерения Натальи Орейро получить российское гражданство.
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