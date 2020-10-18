Звезда «Счастливы вместе» Виктор Логинов женился в четвертый раз

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Алина Потёмкина
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Актер и его супруга показали видео из свадебного авто.

Фото, видео: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya; Instagram @loginov_victor

Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов женился в четвертый раз. Его избранницей стала актриса Мария Гуськова. Свадьбу пара сыграла в Санкт-Петербурге. Сразу после торжества молодожены поделились видео радостного события в сторис Instagram.

Поскольку погода в городе на Неве не балует теплом, пока что свадебных фотографий с классическими видами Петербурга нет. Зато влюбленные показали, как едут в праздничном авто — на невесте белое платье с теплой накидкой, Логинов облачен в костюм «тройку».

Российский актер Виктор Логинов, наиболее известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», развелся с третьей женой только в прошлом году. Его новая супруга моложе актера на 24 года, что некоторые уже ставят паре в укор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое будущее ждет Виктора Логинова с молодой избранницей.

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