«Не общаюсь»: Киркоров рассказал об отношениях с Пугачевой

Отношения между Филиппом Киркоровым и Аллой Пугачевой разладились так, что они перестали поддерживать контакты. Об этом «поп-король» рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!».

Журналисты попытались узнать у звезды, помогает ли Примадонна своему давнему другу — разбитому инсультом Борису Моисееву. Ранее прошла информация, что народная артистка предлагала коллеге финансовую помощь, но тот отказался.

«Я, к сожалению, не общаюсь с Аллой Борисовной. Да и даже если бы общался с ней, это нетактично и неправильно лезть в личные отношения Аллы Борисовны с Борисом Моисеевым. И вообще с кем-либо», — сказал Киркоров.

Артист стал четвертым мужем Пугачевы. Звезды прожили в браке 11 лет расстались в 2005 году. Многие уверены, что причиной развода стал роман Примадонны с шоуменом и юмористом Максимом Галкиным, который впоследствии стал пятым супругом певицы. Однако «король» отечественной поп-эстрады предпочитает никак не комментировать причину конфликта, из-за которого он не поддерживает связь с экс-супругой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров купил сыну Rolls-Royce за 30 миллионов рублей.