СМИ разыскали отсидевшего в тюрьме многодетного пасынка Маши Распутиной

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Василий Заика
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По словам Романа Захарова, отношения между его отцом и певицей начались 21 год назад.

СМИ разыскали отсидевшего в тюрьме многодетного пасынка Маши Распутиной

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Отсидевший в тюрьме многодетный пасынок Маши Распутиной Роман Захаров впервые появился на телевидении. В эфире шоу на федеральном телеканале мужчина рассказал, что отношения между его отцом Виктором и известной певицей начались 21 год назад. За это время знаменитость давно стала членом семьи.

«Машу я знаю с детства, она мне всегда нравилась как исполнительница. Я не рассматривал ее как мачеху, она — женщина моего отца. <…> Моя мама тяжело переживала расставание с отцом, но обид не было. Я маме объясняю, что живем один раз, надо реализовывать свои мечты. Папе нравилась Маша, и он ее добился», — сказал цитирует Романа Захарова Starhit.ru.

Пасынок Маши Распутиной признался, что два раза сидел в тюрьме и предпочитает вести закрытый образ жизни. Первый раз за решетку он угодил из-за драки, когда в клубе заступился за свою девушку. В местах, не столь отдаленных, тогда он провел всего полгода — помог отец. К следующей ходке привел более серьезный инцидент.

«Была ужасная ситуация. В клубе на меня напал мужик с ножом. Я потом от злости догнал его и пошинковал всего. Он выжил, но меня судили очень строго. Дали четыре года», — разоткровенничался пасынок певицы.

Роман Захаров отметил, что с отцом и Машей Распутиной поддерживает хорошие отношения, но за помощью к ним не обращается. По словам мужчины, он наконец-то пришел к тому, что в жизни «все четко».

«Имею 27 неофициальных детей. Записал на себя имена женщин, с которыми жил. Официально оформлены на меня только пять детей. Маша и папа меня в этом не поддерживают, они считают, что это какое-то отклонение», — сказал Роман Захаров.

Пасынок знаменитости добавил, что помнит имена всех наследников. Несмотря на это, он не считает необходимым заботиться о благосостоянии детей и платить алименты.

«Надо подавать в суды на олигархов, а на таких, как я, на которых ничего не записано, не надо. С меня нечего взять. Вот Анна Седокова рожает от серьезных мужчин. Вроде бы все делает грамотно, но не факт, что что-то получает. Зачем она от всех подряд рожает? Не могу понять…», — недоумевает родственник певицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пригожин поспорил с Распутиной об уровне таланта российских артистов.

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