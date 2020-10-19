Сын Валерии показал фото с УЗИ беременной жены

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин после официального заявления о беременности молодой супруги Лианы Волковой, делится новостями о малыше. Сегодня он показал своим подписчикам в Instagram фотографию, сделанную на ультразвуковом исследовании, которое проходила в клинике его жена. На нем можно разглядеть очертания плода, но вот пол, пожалуй, определить будет сложно, если вы не профессионал. Так что эта прекрасная новость еще впереди

«Всем доброго утра. Теперь такие будни», — подписал фото Арсений.

Instagram @arseniy_shulgin

О том, что Лиана Волкова беременна, ходили слухи еще на этапе подготовки к свадьбе. Поклонники приписывали столь быструю женитьбу — отношениям не было и года — именно к ожиданию пополнения. Однако, несмотря на подтвердившиеся сплетни, пара демонстрирует нежные отношения и трепетное ожидание ребенка. Арсений выложил в сеть кадры, на которых видно, как сильно толкается в животе их первенец.

Любопытно: Иосиф Пригожин узнал, что его супруга Валерия станет бабушкой, из социальных сетей. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Пока обычные люди могут только гадать, кто родится в именитой семье, таролог Марианна Абравитова уже знает, какая судьба ждет нового человечка. Ранее 5-tv.ru публиковал мнение экстрасенса о «мальчике с интересной судьбой».