Созданием первой сети сотовой связи на Луне займется финская компания Nokia. Такой выбор сделали в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом сообщается на официальном сайте телекоммуникационной компании.

«Технология LTE / 4G обещает произвести революцию в области связи на поверхности Луны, обеспечивая надежную и высокую скорость передачи данных при сохранении мощности, размера и стоимости. Связь станет важным компонентом программы NASA Artemis, которая обеспечит устойчивое присутствие на Луне к концу десятилетия», — говорится в релизе.

Не иначе как шуткой можно назвать затею, заявил в беседе с 5-tv.ru руководитель института космической политики Иван Моисеев. По его словам, это решение невыгодно по всем параметрам — и техническим, и экономическим. Кроме того, остается непонятным — кому и зачем понадобится связь 4G на спутнике Земли?

«Это никому не нужно. Это очень сложно. Это какая-то шутка, это невозможно. Незачем просто. История „Незнайка на Луне“! Ни к чему. Кто там с кем будет связываться?» — удивился ученый.

Даже если в относительно обозримом будущем человечество сможет вернуться к освоению Луны, а на ее поверхности будут люди, такой тип связи будет просто не нужен, добавил Моисеев. Логичнее будет выбрать уже доступный и налаженный способ поддерживать коммуникацию.

«Чтобы связываться между собой, нужно, чтобы там кто-то появился. А это будет в 2028 году, по-видимому. И тогда, когда там появятся люди, между собой они будут связываться более простыми способами — обычной радиосвязью. А это просто неэкономно, технически не может быть такого», — заключил глава института космической политики.

Ранее 5-tv.ru публиковал инструкцию от NASA — как полететь на Луну.