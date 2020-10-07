NASA озвучила два возможных места утечки воздуха на МКС

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Впервые об утечке воздуха космонавты заговорили в сентябре прошлого года.

Фото, видео: globallookpress.com / Roscosmos, 5-tv.ru

Два возможных места утечки воздуха обнаружили на Международной космической станции. Оба находятся в российском модуле.  Как предполагают космонавты, первое место утечки расположено возле аппаратуры системы связи, а второе в районе трубопроводов. В ближайшее время их планируют тщательно осмотреть.

Впервые об утечке воздуха на МКС космонавты заговорили в сентябре прошлого года. Спустя 12 месяцев - что скорость падения давления на МКС увеличилась. Она составляет один миллиметр ртутного столба за 8 часов. Это не опасно для экипажа МКС, но может создать проблемы в будущем.

Кроме того, на станцию придется доставить дополнительный запас кислорода. Очередная экспедиция стартует 14 октября, в ее состав войдут россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. И ожидается, что это будет самая быстрая в истории доставка - длительность полета составит чуть более трех часов. А сегодня высоту орбиты МКС снизят почти на полтора километра.

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