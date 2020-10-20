Какие категории россиян могут навсегда освободить от уплаты ЖКУ?

Семьи с ежемесячным доходом, не превышающим размер прожиточного минимума, могут освободить от уплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Соответствующий законопроект уже одобрен Думой и социальными общественными организациями и передан на рассмотрение в правительство РФ, сообщают «Известия».

Инициативу, предусматривающую освобождение малоимущих граждан от дополнительных затрат, предложил Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Вместе с тем авторы законопроекта настаивают на необходимости пересмотра устаревших социальных стандартов жилищной обеспеченности. В частности, обращают внимание, что следует поднять минимально допустимую планку с 18 до 25 квадратных метров. Таким образом число попадающих под распространение закона существенно возрастет.

По предварительным данным, в случае, если инициативу одобрят, около шести миллионов российских семей получат право отказаться от уплаты ЖКУ.

«Помощь малоимущим семьям в качестве 100-процентной компенсации расходов за ЖКУ — хорошая инициатива. Необходимо делать все возможное для поддержки людей, оказавшихся в трудной ситуации. Но надо принимать во внимание, что сумма в 140 миллиардов рублей может оказаться неподъемной для бюджета в сегодняшней ситуации», — прокомментировал законопроект зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

В свою очередь член профильного комитета нижней палаты парламента Илья Осипов заметил, что данная инициатива вне зависимости от обстоятельств заслуживает детального изучения.

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