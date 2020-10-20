«Она пережила столько горя»: Валерий Баринов о смерти Ирины Скобцевой

Еще одна кинозвезда советской эпохи ушла из жизни. 20 октября в возрасте 93 лет скончалась народная артистка РСФСР Ирина Скобцева. Известие о смерти замечательной актрисы повергла в шок народного артиста России Валерия Баринова. Артисты долгое время дружили.

«Это что Бондарчук, что Ирина Константиновна - это были люди эпохи. Вместе с нею уходит определенная эпоха. Она уже давно уходит, но вот это…уход такой актрисы, такой женщины…что делать, с этим ничего не поделаешь. Я дружил с Ириной Константиновной, очень много мы как-то с ней общались на фестивалях, беседовали, гуляли. Это был удивительный человек умный, тонкий. Она пережила столько горя, столько несчастья и оставалась очаровательной жизнелюбивой...» — вспоминает Валерий Александрович.

Баринов также посетовал, что все слова, что идут на ум несколько банальны, но все они — истина.

Ирина Скобцева знакома советским и российским зрителям по ролям в таких картинах, как «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Борис Годунов», «Тихий дон», «Обитаемый остров» и многим другим.