«Несла в сердце образ мужа»: таролог об общей дате смерти Скобцевой и Бондарчука

Поклонников таланта творческой династии Бондарчуков потрясла новость о смерти народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой. 93-летняя кинозвезда скончалась в 26-ю годовщину смерти своего знаменитого мужа режиссера Сергей Бондарчук.

Экстрасенс и таролог Марианна Абравитова считает, что это не простое совпадение, а подтверждение безграничной любви, которую питали друг к другу Бондарчук и Скобцева.

«Надо сказать, что это была настоящая, очень большая любовь, они боготворили друг друга. И, соответственно, когда умер Сергей Бондарчук, Ирина Скобцева переживала очень глубоко эту утрату, и на протяжении всей оставшейся жизни до своей кончины, конечно, она несла образ мужа в своем сердце, и для нее дата 20 октября была очень значимая», — сказала Абравитва.

По мнению таролога, душа актрисы «выбрала» эту дату прежде чем покинуть земной мир. И ей, как истинно любящей, это было позволено. Как в настоящей сказке.

«Знаете, есть такая в народе пословица: „Жили они долго и счастливо и умерли в один день“? Так вот, то же самое можно сказать и об этой паре, несмотря на то, что две эти смерти разделяет 26 лет. Конечно, Ирина Скобцева несла эту огромную любовь к мужу все эти годы, и сегодня ее не стало», — заключила экстрасенс.

Красавица Ирина Скобцева дебютировала в кино в фильме Бондарчука «Отелло» в роли Дездемоны. Артисты влюбились, поженились — для режиссера она стала третьей по счету и последней супругой. В их браке родились дети Елена и Федор. Сегодня Федор Бондарчук — один из самых успешных кинорежиссеров страны.

Скобцева запомнилась множеством ярких ролей, она была музой Георгия Данелии и других знаменитых режиссеров. Ее помнят по картинам «Я шагаю по Москве», «Они сражались за Родину», «Война и мир», «Мэри Поппинс, до свидания!» и многим другим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов в эксклюзивном интервью прокомментировал известие о кончине Ирины Скобцевой.