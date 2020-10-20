Сергей Лазарев женится? Певец показал обручальное кольцо

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Оксана Тарасова
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Об избраннице артиста ничего не известно, но в своем микроблоге он уже показал кольцо на безымянном пальце.

Фото, видео: Instagram @lazarevsergey

Несмотря на то, что Сергей Лазарев скрывает свою личную жизнь, в сети находятся поводы о ней рассуждать. Новое видео в Instagram заставило фанатов думать, что певец собрался жениться — в ролике он в многозначительном молчании демонстрирует обручальное кольцо на том самом пальце.

Но, как только на него обрушился шквал поздравлений от поклонников, он объяснил, что всего лишь показал реквизит со съемок нового клипа на песню «Я не могу молчать».

Instagram @lazarevsergey

«Мне присылали свадебные танцы, флешмобы под эту песню, и я, конечно же, не мог обойти вниманием этот факт. И снял клип со свадебной тематикой!» — заявил он.

Поклонники Сергея Лазарева не могут дождаться, когда же он объявит, что счастлив в личной жизни. Но ни этих вестей, ни информации о романтических отношениях, певец не сообщает. Он также держит в секрете, кто биологическая мать его детей. Ходят слухи, что Сергей воспользовался услугами суррогатного материнства.

Вместо того чтобы разбивать женские сердца самому, Лазарев предоставляет эту возможность сыну Никите. Фотографии шестилетнего мальчика в сети вызывают восторг — фанаты уверены, что скоро Никита сам растревожит не одну девичью душу. Впрочем, папа тоже в прекрасной форме. Ранее 5-tv.ru рассказывал и показывал, как певец постройнел за время самоизоляции.

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