Два мощных астрологических события: что людям сулят планеты в конце октября?

На конец октября 2020 года выпали сразу два крупных астрологических события — это пик потока Ориониды и переход Солнца в знак Скорпиона. Астролог Алексей Фандеев отметил, что период станет своего рода «очищающим душем» для каждого знака зодиака. Он также отметил, что после ночи с 22 на 23 октября начнется самый магический месяц в году. В это время представителям всех знаков стоит углубиться в свое внутреннее «я», найти с ним гармонию, а также наладить отношения с окружающими людьми.

Водные знаки

Астролог посоветовал Скорпионам быть в этот период честными как с собой, так и с окружающими людьми. Говорить правду обо всем и всех, раскрывать людям глаза на истинный уклад вещей.

Фандеев отметил, что Рыбам пора «перестать ныть» и подумать о своих близких, которые уже устали от их постоянного беспокойства и самоанализа.

Конец октября — отличное время для Раков, чтобы выйти за границы дозволенного, расширить свое мировоззрение. Хорошей идеей станет, например, зимовка на Бали, подчеркнул астролог.

Огненные знаки

Стрельцам Алексей Фандеев посоветовал не транжирить свои деньги, а научиться их копить и вкладывать. Также представителям этого знака пора перестать жить напоказ, лучше сосредоточиться на простых, естественных радостях.

Львам важно «не потерять лицо», для этого можно поставить себе новые глобальные цели и постепенно идти к ним.

Овнам стоит заняться своим здоровьем, поберечь организм от переутомлений, а также начать правильно питаться. Кроме того, астролог советует исключить вредные привычки и пересмотреть режим.

Земные знаки

Дев специалист просит уяснить, что один в поле — не воин. Представителям этого знака в середине осени лучше начать заниматься тем, что приносит не только деньги, но и удовольствие.

Козерогам выпал шанс начать все с чистого листа. Фандеев заметил, что этому знаку пора перестать следовать указаниям других людей, даже самых близких. Можно смело уходить, хлопнув дверью, потому что в этом случае для Козерогов тут же откроется другая.

Тельцам астролог советует не судить окружающих, а также научиться отдавать что-то, чтобы начать получать. Месяц нужно посвятить «благотворительности» как финансовой, так и материальной.

Знаки воздуха

Весам в этом месяце лучше всего «выдохнуть» и внимательно понаблюдать за происходящим вокруг них. В конфликтных ситуациях людям, рожденным под знаком Весы, стоит выступать «соединительным звеном», пытаться всеми силами сглаживать углы.

Водолеям не стоит отчаиваться и слишком переживать из-за своих неудач. Астролог подсказал, что в этот период им лучше заняться тем, в чем они точно уверены, идти протоптанной дорогой.

Близнецам в середине осени стоит меньше болтать и не брать в долг. Также не стоит отчаиваться при потерях чего-то важного, в будущем это вернется в двойном объеме, уверяет эксперт.

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