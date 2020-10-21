«С кем не бывает?»: «беременный» житель Уфы рассказал, как его отправили на УЗИ

Жителю Башкирии Салавату Асхатову врачи уфимской городской больницы № 21поставили диагноз — беременность и отправили на консультацию к гинекологу. Пациент «в интересном положении» в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, что его медицинская эпопея началась с обычной ОРВИ еще 26 августа. После трех недель лечения мужчина пришел в себя и буквально через день заболел острым бронхитом.

Когда недуг отступил, у Салавата Асхатова развились осложнения в виде двустороннего гнойного пансинусита. 40-летнему уфимцу предписали дальнейшее лечение в стационаре. На днях лечащий врач назначил мужчине физиопроцедуру — прогревание пазух носа. Для получения направления пациенту выдали на руки историю болезни и отправили к медсестре. Открыв медкарту на случайной странице, Салават Асхатов заметил весьма интересную деталь. В документе было написано, что он — женщина.

«Пока шел из процедурного кабинета к медсестре случайно открыл карту, взглянул, написано — беременность. Заинтересовался, начал читать и много нового узнал. Ко всей этой ситуации я отнесся с юмором. Ну, беременность и беременность… С кем не бывает?! Мы живем в таком мире, что возможно все», — сказал мужчина «в положении».

Салават Асхатов принял решение ничего не говорить медперсоналу больницы. Он сфотографировал данные из карты и выложил в сеть. На следующее утро о произошедшем знала вся клиника. Среди сотрудников нашлись и те, кто набросился на пациента с оскорблениями. Позднее состоялся разговор с заведующей, которая принесла извинения. Уфимец отметил, что не хочет никому предъявлять претензии по поводу инцидента. А вот руководство больницы, по его словам, перекладывает вину на младший медперсонал.

Мужчине объяснили, что его «беременность» — результат технической ошибки. Якобы листок из истории болезни сотрудницы больницы случайно попал в его карту.

На момент публикации материала стало известно, что медсестра, которая выдала Салавату Асхатову документы на руки, находится под угрозой увольнения. Пациент, в свою очередь, утверждает, что женщина здесь абсолютно не причем. Историю болезни он получил из рук лечащего доктора.

В завершении уфимец в шутку добавил, что намерен «оставить» ребенка, получить на первенца материнский капитал и закрыть задолженность по ипотеке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как защитить бронхи и легкие в сезон ОРВИ.