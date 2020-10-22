Чем болен Михаил Ефремов? В Мосгорсуде озвучили диагнозы
| Светлана Шевченко Шоу-бизнес 1 110
Обследование актера проводилось в середине сентября 2020 года.
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
В ходе заседания по апелляции на приговор Пресненского суда Москвы знаменитому актеру Михаилу Ефремову были озвучены диагнозы, поставленные знаменитости в ходе обследования 10 сентября 2020 года.
В частности, медики диагностировали Ефремову — бронхит, бронхиальную астму, проблемы с сердцем и жировую дегенерацию печени. Что касается последнего диагноза, то согласно медсправочнику, он относится к неалкогольной форме болезни. Кроме того, риск развития цирроза при нем минимален.
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