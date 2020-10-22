Чем болен Михаил Ефремов? В Мосгорсуде озвучили диагнозы

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Светлана Шевченко
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Обследование актера проводилось в середине сентября 2020 года.

Чем болен Михаил Ефремов? В Мосгорсуде озвучили диагнозы

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

В ходе заседания по апелляции на приговор Пресненского суда Москвы знаменитому актеру Михаилу Ефремову были озвучены диагнозы, поставленные знаменитости в ходе обследования 10 сентября 2020 года.

В частности, медики диагностировали Ефремову — бронхит, бронхиальную астму, проблемы с сердцем и жировую дегенерацию печени. Что касается последнего диагноза, то согласно медсправочнику, он относится к неалкогольной форме болезни. Кроме того, риск развития цирроза при нем минимален.

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