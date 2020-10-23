«Древняя душа и проблемы со сверстниками»: экстрасенс о младшей дочери Виторгана

Накануне поклонники пары Эммануила Виторгана и Ирины Млодик узнали об особенности их младшей дочери. Супруга народного артиста РФ опубликовала фотографию, на которой видно, что у годовалой Клары гетерохромия — разного цвета глаза.

Instagram @irina_vitorgan

Медиум и ведический астролог Анна Гехман заметила, что такая особенность сильнейшим образом повлияет на отношение людей к девочке.

«В ее жизни будет много протестов, потому что ее не всегда будут понимать и воспринимать сверстники. Так как этот ребенок смотрит на мир другими глазами», — объяснила Гехман.

Между тем, медиум отметила, что главная особенность наследницы Эммануила Виторгана заключается не в гетерохромии. По ее словам, Клара — «открытый, лучезарный человечек», и ее жизнь будет успешной.

«У этого ребенка очень мудрая и древняя душа. Уже этом возрасте она очень многие вещи понимает», — заметила экстрасенс.

Кроме того, ведический астролог предупредила родителей, что не стоит публиковать фотографии маленьких детей, так как они очень восприимчивы к «дурному глазу».

Эммануил Виторган и Ирина Млодик в браке уже 17 лет. У них есть двое совместных детей: двухлетняя Этель и годовалая Клара. Для супруги Виторгана это единственные наследники, у самого актера всего четверо детей: помимо двух маленьких девочек у Виторгана есть старшая дочь Ксения, которой уже 54 года и 48-летний сын Максим.

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