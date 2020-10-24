Сестра Ефремова заявила, что не желала Добровинскому смерти

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Марина Неруцких
Эксклюзив 1 560

Анастасия Олеговна удивилась шумихе, поднявшейся после угроз, якобы сделанных ею в адрес адвокатов семьи Захарова.

Фото, видео: ТАСС /Фадеичев Сергей; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Сестра Михаила Ефремова заявила, что не желала Александру Добровинскому смерти. В беседе с 5-tv.ru Анастасия Олеговна очень удивилась шумихе, поднявшейся после угроз якобы сделанных ею в адрес адвокатов семьи Захарова. По словам ближайшей родственницы заслуженного артиста России, у нее есть страничка в Facebook, но никаких гневных постов она на ней не размещала.

Ранее в СМИ появилась информация, что Анастасия Ефремова пожелала «мерзейшей четверке» (адвокатам семьи погибшего в «пьяном» ДТП с Михаилом Ефремовом водителя-курьера Сергея Захарова — Прим.ред.) смерти от коронавируса. Скрин сообщения, якобы размещенного на ее странице в социальной сети, а потом быстро удаленном оттуда, гласил, что женщина даже готова сама взять пистолет в руки, дабы совершить акт насилия.

«Если бы мне дали парабеллум, точно пристрелила бы их в зале суда», — гласило одно из предложений поста, скрин которого разместил у себя Telegram-канал «Голос Мордора».

22 октября Мосгорсуд незначительно смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову за «пьяное» ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Вместо восьми лет в колонии общего режима теперь Ефремов должен отсидеть семь с половиной. При этом его защита рассчитывала на условное наказание.

Резонансное ДТП произошло 8 июня в центре Москвы. На Смоленской площади внедорожник актера выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургончиком Сергея Захарова. Позже водитель отечественного автомобиля скончался в больнице. Сам Ефремов не пострадал. Выяснилось, что виновник аварии был в состоянии сильного алкогольного опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил заслуженного артиста РФ к восьми годам заключения с отбыванием срока в колонии общего режима. В том, что Ефремову не дали условный срок, артист винит экс-адвоката Эльмана Пашаева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат семьи Захарова Александр Добровинский ответил на пожелания смерти от сестры Ефремова.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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