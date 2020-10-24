«Я ее понимаю»: Добровинский ответил на пожелания смерти от сестры Ефремовой

Александр Добровинский отреагировал на пожелания смерти от сестры Ефремовой. Ранее Евгения Ефремова на своей странице в Facebook написала гневный пост, в котором призналась в ненависти к адвокатам семьи Захарова и желании убить их.

В интервью 5-tv.ru, представитель семьи погибшего в ДТП с Ефремовым водителя-курьера Сергея Захарова рассказал, что он в чем-то понимает ближайшую родственницу артиста.

«Я ее понимаю. Бог ее простит», — великодушно заявил Александр Добровинский.

Кроме того, юрист отметил, что, скорее всего, Евгения Ефремова просто спутала его и других адвокатов семьи Сергея Захарова с судом. Правозащитник напомнил, что приговор Михаилу Ефремову выносил не он, а судья.

22 октября Мосгорсуд незначительно смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову за «пьяное» ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Вместо восьми лет в колонии общего режима теперь Ефремов должен отсидеть семь с половиной. При этом его защита рассчитывала на условное наказание.

Резонансное ДТП произошло 8 июня в центре Москвы. На Смоленской площади внедорожник актера выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургончиком Сергея Захарова. Позже водитель отечественного автомобиля скончался в больнице. Сам Ефремов не пострадал. Выяснилось, что виновник аварии был в состоянии сильного алкогольного опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил заслуженного артиста РФ к восьми годам заключения с отбыванием срока в колонии общего режима. В том, что Ефремову не дали условный срок, артист винит экс-адвоката Эльмана Пашаева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в последнем слове на апелляции Ефремов пообещал раз и навсегда «завязать» с алкоголем.