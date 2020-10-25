«Мир будет трясти»: чего ждать на неделе с 26 октября по 1 ноября?

Предстоящая неделя может оказаться очень непростой для всех представителей зодиакального круга. Приближается ряд судьбоносных моментов, о которых потом будут говорить в учебниках истории, а людям надо пройти через это с минимальными потерями. Астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, что случится с 26 октября по 1 ноября.

Колоссальные изменения — с 26 октября по 1 ноября

Вся неделя может пойти кувырком. Многих ждут непредвиденные трудности, сложности с выполнением запланированного и сюрпризы. Как хорошие, так и плохие. Причина в Солнце, которое окажется в оппозиции с планетой Уран, пока тот будет находиться в Тельце.

«Уран в Тельце — всегда изменения в сфере финансовой и личной. Это всегда очень взрывоопасный момент. Людей по всему миру будет „трясти“, мало того, в Америке эта неделя будет полна тех событий, которые сильно повлияют на президентские выборы», — убеждена Алена Никольская.

Выборы с США состоятся только 3 ноября, и сложности сохранятся как минимум до этого времени.

Полнолуние 31 октября

Второе за месяц полнолуние случится 31 октября. Хотя обычно оно оказывает влияние в течение трех суток, за день до и за день после, на сей раз оно сохранит силу своего присутствия еще на две недели.

«Луна придет в знак Тельца, где сейчас находится Уран, и эти планеты будут в соединении в оппозиции к Солнцу. Солнце всегда отвечает за лидера, а в карте страны Солнце отвечает за президента. А Уран — планета непредсказуемости, неожиданности», — объяснила эксперт по звездам.

Из-за воздействия Урана в жизни всех знаков зодиака будет происходить невообразимое. В первую очередь это коснется финансовой сферы — работы банков, фондового рынка, изменения курса валют.

«Они будут в большой зоне турбулентности, — предупредила Никольская. — Если для вас это важно, у вас есть какие-то сбережения, о которых надо позаботиться, или бизнес связан с финансовыми движениями, обратите на это внимание».

Шансы на улучшение — 28 октября

В среду, 28 октября, Венера и Меркурий сменят свой знак. Они перейдут в Весы, что немного уравновесит вызванную Ураном ситуацию. Уран способствует разрыву связей, так что это отличный повод порвать токсичные отношения в паре или расстаться с неправильными людьми в своей жизни. А Венера действует противоположно.

«Если надо обновить отношения, что тоже важно, то Венера в Весах добавит гармонии», — рассказала Никольская.

Меркурий в Весах — тоже шанс на решение конфликта мирным путем. Но из-за его ретроградности на следующей неделе все же это будет работать не до конца.

«Зато можно вернуться к обсуждению вопросов, которые были ранее, или люди из прошлого могут к нам прийти на этой неделе», — успокоила астролог.

Риск для здоровья

Алена Никольская посоветовала воздержаться от полетов на дальние расстояния в ближайшие две недели. Кроме того, нужно сохранять бдительность и осторожность. Звезды говорят о том, что вокруг могут оказаться настроенные агрессивно люди, что грозит всем окружающим.

Произойдут изменения в погоде, возможны техногенные катастрофы. Чтобы этого не произошло, нужно уделять особое внимание технике безопасности на своих предприятиях и следить за соблюдением всех правил.

Некоторым знакам зодиака стоит поберечься.

«Держите себя в руках, особенно будьте аккуратны представители знака Тельца, Девы, Скорпиона, Водолея и Стрельца», — сказала астролог.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 26 октября по 1 ноября.